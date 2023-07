Deutscher Golfer Tiger will die „Silver Medal“

Hoylake (dpa) - . Golf-Amateur Tiger Christensen will bei seiner British-Open-Premiere in Hoylake eine begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen. „Ich möchte erst einmal, so viel an Erfahrung sammeln wie möglich und viel lernen. Grundsätzlich ist es aber auch das Ziel, die Medaille für den besten Amateur mitzunehmen“, sagte Christensen der Deutschen Presse-Agentur vor dem Major-Turnier im Royal Liverpool Golf Club.