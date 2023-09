Europas Golferinnen verteidigen Titel gegen USA

Beide Teams waren mit einem Gleichstand von 8:8-Punkten in die zwölf Einzel am Schlusstag gestartet. Den entscheidenden Punkt für die Titelverteidigerinnen holte unter großem Jubel die Spanierin Carlota Ciganda in ihrem Match gegen Nelly Korda. Deutsche Golferinnen waren beim Solheim Cup nicht am Start.