Golf-Wahrzeichen: Arbeiten an alter Brücke sorgen für Wirbel

Heerscharen von Golfern und das nasse Wetter an der schottischen Küste hatten ihre Spuren rund um das Wahrzeichen im „Home of Golf“ hinterlassen. Der Golfplatzbetreiber St. Andrews Links Trust sah sich zum Handeln gezwungen und ersetzte den arg strapazierten und ruinierten Rasen am Zugang der historischen Brücke durch Pflastersteine.