Golfer Horschel gewinnt Match Play Championship

Siegte in Austin: Billy Horschel. Foto: David J. Phillip/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: David J. Phillip/AP/dpa)

Austin - Der amerikanische Golfer Billy Horschel hat die Match Play Championship in Austin gewonnen. Im Duell mit Scottie Scheffler reichte ihm dabei am Sonntag allerdings mäßiges Golf mit nur einem Birdie am fünften Loch.

Bei dem PGA-Turnier zählt für den Sieg nicht die Gesamtzahl aller Schläge über vier Tage, sondern der Erfolg in den abschließenden K.o-Duellen. Für viele Favoriten kam das Aus bei dem mit 10,5 Millionen Dollar dotierten Lochwettspiel der 64 besten Golfer der Welt bereits nach der Gruppenphase. Stars wie Dustin Johnson, Justin Thomas, Bryson DeChambeau (alle USA) oder Rory McIlroy (Nordirland) hatten die K.o.-Runde am Wochenende verpasst.

