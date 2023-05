Golfer Kaymer sagt Start bei PGA Championship ab

2010 hatte Kaymer bei der PGA Championship seinen ersten von zwei Major-Titeln gewonnen. „Ich bin da realistisch. Ich kann einfach zurzeit noch nicht so viel Golf spielen. Ich wäre hingefahren und hätte mit einem guten Ergebnis vielleicht einen Cut geschafft. Das ist einfach nicht mein Anspruch. 2010 habe ich zum Glück gewonnen und kann mein Leben lang mitspielen. Das ist nicht so schlimm.“ Bei den US Open (15. bis 18. Juni) in Los Angeles will er aber wieder fit an den Start gehen. 2014 hatte der Rheinländer die US Open gewonnen und darf deshalb dort noch bis 2024 starten.