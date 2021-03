Golfprofi Jäger beendet Turnier auf Platz 48

Golfprofi Stephan Jäger beim Abschlag. Foto: Charles Krupa/AP/dpa/Archiv (Bild: dpa) (Foto: Charles Krupa/AP/dpa/Archiv)

Punta Cana - Der deutsche Golfprofi Stephan Jäger ist beim PGA-Turnier in der Dominikanischen Republik am Schlusstag weiter zurückgefallen und hat am Ende den geteilten Rang 48 belegt.

Der 31-Jährige hatte das Feld nach einem Hole-in-One am zweiten Loch nach dem ersten Tag noch angeführt. Nach der 66er-Runde am Eröffnungstag folgten am Freitag, Samstag und Sonntag einer 73er, 75er, und 74er-Runde. Alex Cejka hatte am Sonntag dagegen seinen besten Tag und beendete das Turnier mit insgesamt einem Schlag weniger auf dem geteilten 43. Platz. Den Sieg sicherte sich der US-Amerikaner Joel Dahmen vor seinen Landsmann Sam Ryder.

