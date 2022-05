Golfstar Mickelson verzichtet auf Start bei PGA Championship

US-Star Phil Mickelson hatte im vergangenen Jahr die PGA Championship im Alter von 50 Jahren gewonnen. (Bild: dpa) (Foto: David J. Phillip/AP/dpa)

Tulsa - US-Golfstar Phil Mickelson wird seinen Titel bei der PGA Championship in der kommenden Woche nicht verteidigen. Sie seien informiert worden, dass der 51-Jährige zurückgezogen habe, teilten die Veranstalter mit.

Die PGA Championship beginnen am Donnerstag in Tulsa/Oklahoma. Im vergangenen Jahr hatte Mickelson das Turnier auf Kiawah Island gewonnen und war im Alter von 50 Jahren zum ältesten Majorsieger der Golfgeschichte geworden. Mickelson liegt mit der PGA Tour im Streit und hatte dieser dieses Jahr „unausstehliche Gier“ vorgeworfen. Die PGA Tour hatte zuletzt erklärt, dass sie Spielern eine Teilnahme am Auftaktevent der neuen, rivalisierenden und millionenschweren LIV Golf Invitational Series in London verbiete. Die neue Liga wird von einem Konsortium aus Saudi-Arabien finanziert. Mickelson hatten laut seines Beraters wie der Deutsche Martin Kaymer ein Anfrage für die Teilnahme am Londoner Turnier gestellt. Mickelson hat seit einer Teilnahme im Februar beim Saudi International nicht mehr gespielt.

