Kein Golf-Sieg beim „Lieblingsturnier“ in München

Dafür hätte sein Landsmann Maximilian Kieffer den Sieg in diesem Jahr verdient gehabt. Just an seinem 33. Geburtstag legte Kieffer eine fulminante Aufholjagd hin, um auf der 16. Bahn mit einem risikoreichen Schlag ins Wasser seine Träume platzen zu sehen. Statt des erwünschten Birdies wurde es ein Bogey. „Dies ist absolut mein Lieblingsturnier. Ich hätte gerne diesen Pokal in den Händen gehalten und bin definitiv enttäuscht“, sagte der am Ende mit elf Schlägen unter Par geteilte Dritte. Den Pokal und 340.000 US-Dollar durfte dagegen ein Südafrikaner einstreichen. Thriston Lawrence siegte mit 13 unter. Der Niederländer Joost Luiten, der noch als Führender in den Schlusstag gegangen war, verspielte seinen Vorsprung auf den letzten Löchern und musste mit zwölf unter mit dem zweiten Rang vorlieb. Wobei sein vorletzter Putt auf der 18 nur knapp am Loch für ein mögliches Stechen mit Lawrence vorbei lief.