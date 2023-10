Kommentar zum Ryder Cup: Hut ab!

Für Nichtgolfer nur eine Randnotiz. Für Golfer bleibt es alle zwei Jahre das Sportereignis schlechthin. Der Ryder Cup hat auch trotz des Aufspaltens der Golf-Touren nichts von seiner Faszination eingebüßt. Die Zehntausende vor Ort auf der Anlage bei Rom und die Zuschauer in über 200 Ländern auf den Bildschirmen erlebten historische Tage. Das europäische Team wahrte seinen seit 1997 währenden Heimnimbus und schickte die favorisierten US-Amerikaner mit einem vor allem in den Vierern herausragenden Teamleistung nach Hause. Wer will, kann daraus auch ein sportliches Vorbild sehen für die in vielen Fragen zerstrittene Europäische Union.