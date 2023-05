LIV-Golfer Kaymer erwägt Rücktritt aus DP World Tour

Auch Kaymer darf derzeit nicht auf der ehemaligen European Tour spielen. Deshalb wird er wahrscheinlich auch nicht bei der Porsche European Open vor den Toren Hamburgs (1.-4. Juni) in Winsen am Start sein, was eigentlich sein Plan war. Im Gegensatz zum Turnier in München macht er sich beim Event in Hamburg wenig Hoffnungen auf eine mögliche Einladung, sollte er seine Tour-Mitgliedschaft aufgeben.