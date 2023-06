Marcel Siem spielt in Winsen um den Sieg

Ein Schlag ins Wasser auf der 15. Bahn kostete Siem eine noch bessere Platzierung. „Das war der einzige wirklich schlechte Golfschlag in zwei Tagen“, sagte Siem, der bereits im Februar ein Turnier in Indien gewonnen hatte. Starke Unterstützung erfährt der Ratinger von den deutschen Fans. „Da kommt Gänsehaut auf, was die Sache nicht einfacher macht“, ergänzte Siem.