McIlroy schreibt Golf-Geschichte mit Sieg in Schottland

Deutsche Profis spielten am Wochenende keine Rolle. Am besten schnitten Marcel Schneider (Pleidelsheim) und Yannik Paul (Mannheim) mit je fünf Schlägen unter Par auf dem geteilten 25. Platz ab. Die drei ausgespielten Startplätze für die am nächsten Wochenende stattfindenden British Open auf dem Royal Liverpool Golf Club gingen an Byeong Hun An (Südkorea), David Lingmerth (Schweden) und Nicolai Höjgaard (Dänemark). Außer Yannik Paul werden bei dem Major-Turnier auch der Ratinger Marcel Siem, der Heidelberger Hurly Long und der erst 19 Jahre alte Hamburger Amateur Tiger Christensen abschlagen.