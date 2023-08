Mit Platzrekord zum Ryder Cup: Hovland siegt auf PGA-Tour

Nach dem Turnier in Olympia Fields steht nun auch die Hälfte des US-Teams für den Ryder Cup fest. Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Brian Harman, Patrick Cantlay, Max Homa und Xander Schauffele haben sich für den Kontinentalvergleich qualifiziert. US-Kapitän Zach Johnson wird nach der Tour Championship am nächsten Sonntag in Atlanta die restlichen sechs Spieler nominieren. Beim Saison-Finale sind die besten 30 PGA-Profis am Start. Der Sieger der Playoff-Serie erhält einen Bonus von 18 Millionen US-Dollar.