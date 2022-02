Nach Babypause: Golfer Kaymer mit Fehlstart in Florida

Martin Kaymer erwischte beim Turnier in Florida keinen guten Start. (Bild: dpa) (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Palm Beach Gardens - Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer hat bei seinem ersten Auftritt nach der dreimonatigen Wettkampfpause einen Fehlstart hingelegt.

Der 37-Jährige aus Mettmann spielte beim PGA-Turnier in Palm Beach Gardens nur eine schwache 78er-Auftaktrunde auf dem Par-70-Kurs in Florida. Der zweimalige Major-Sieger muss sich in der zweiten Runde der Honda Classic enorm steigern, um nicht vorzeitig auszuscheiden.

Kaymer hatte Ende November sein zuvor letztes Turnier gespielt und angesichts der bevorstehenden Geburt seines ersten Kindes eine längere Wettkampfpause angekündigt. Mitte Januar brachte seine Freundin Irène Scholz den gemeinsamen Sohn Sam zur Welt.

Ein hervorragender Start in Florida gelang Stephan Jäger. Der in den USA lebende Deutsche lag nach einer 68er-Auftaktrunde auf dem geteilten zehnten Rang. Die Führung bei der mit acht Millionen US-Dollar dotierten Veranstaltung übernahm der US-Amerikaner Kurt Kitayama mit 64 Schlägen.

