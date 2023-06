Nach Friedenspakt: Kaymer sieht Golf auf gutem Weg

Doch die von den Funktionären geheim ausgehandelte künftige Zusammenarbeit stößt gerade bei vielen PGA-Profis auf Unverständnis. So musste sich PGA-Chef Jay Monahan in einem Meeting mit Spielern am Rande der Canadian Open in Toronto als Heuchler beschimpfen lassen, wie US-Medien unter Berufung auf Teilnehmer berichteten. Monahan hatte sich in der Vergangenheit klar gegen die LIV Tour positioniert. „Ich fühle mich betrogen und werde (...) für eine sehr lange Zeit nicht in der Lage sein, irgendjemandem auf der Unternehmensseite der PGA zu vertrauen“, twitterte US-Profi Wesley Bryan.