Rahm gewinnt Masters in Augusta - Nummer eins der Golf-Welt

Augusta (dpa) - . Am Ende eines sehr langen Tages mit 30 Bahnen stand Jon Rahm im legendären grünen Jackett für den Sieg beim Masters in Augusta im Blitzlichtgewitter und lächelte. Der 28 Jahre alte Spanier brauchte insgesamt 276 Schläge zum Sieg, blieb damit 12 unter Par und ist auch wieder die Nummer eins der Golf-Welt. „Wir träumen alle von Dingen wie diesen als Spieler und man versucht, sich das vorzustellen, wie es sein wird und wie es sich anfühlen wird“, berichtete Rahm am Sonntag (Ortszeit). „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal weinen würde, weil ich ein Golf-Turnier gewinne, aber ich war sehr nah dran am 18. Loch.“