Rahm gewinnt zum ersten Mal das Masters in Augusta

Tiger Woods hatte nach sieben Bahnen der dritten Runde aufgegeben, weil er Schmerzen am Fuß hatte. Zuvor hatte der Superstar zum 23. Mal in Serie in Augusta den Cut geschafft und damit einen Rekord eingestellt. Wegen der wetterbedingten Unterbrechungen war die übliche Abfolge in Augusta durcheinandergewirbelt worden. Die dritte Runde beendeten die Profis erst am Sonntagmorgen.