Rahm siegt in Pacific Palisades - Woods 45.

Mit dem Sieg bei der Genesis Invitational in der Nähe von Los Angeles setzte sich der 28-Jährige wieder an die Spitze der Weltrangliste. Für Rahm ist es bereits der dritte Erfolg auf der PGA-Tour in diesem Jahr. Gastgeber Tiger Woods beendete bei seiner Rückkehr auf die US-Tour das mit 20 Millionen US-Dollar dotierte Turnier auf dem 45. Platz.