Rahm verdrängt McIlroy als Nummer eins der Golf-Welt

Dublin/Ohio - Der Spanier Jon Rahm hat das Memorial Tournament gewonnen und Rory McIlroy an der Spitze der Golf-Weltrangliste abgelöst.

Der 25-Jährige spielte am Sonntag bei widrigen Bedingungen mit Wind und Regen in Dublin/Ohio zwar nur eine 75er-Runde, hatte am Ende aber dennoch drei Schläge Vorsprung auf den US-Amerikaner Ryan Palmer. Nach einer Schwächephase in der Schlussrunde gelang ihm am 16. Loch ein starker Schlag aus dem tiefen Gras direkt ins Loch. «Dass der Ball rein ist, das war unglaublich. Das war genau das, was ich gebraucht habe», sagte Rahm danach dem US-Sender CBS. Über Rang eins in der Weltrangliste meinte er: «Das werde ich in ein paar Tagen realisieren.»

Tiger Woods beendete sein erstes Turnier nach der Corona-Pause auf dem geteilten 40. Platz und spielte wie schon am Donnerstag nur eine 76er-Runde. «Ich habe vier Runden gespielt, das war gut», meinte der 15-malige Major-Sieger. «Ich habe einen Fortschritt gemacht.» Auf die Frage, wann man ihn das nächste Mal spielen sehen werde, antwortete der 44 Jahre alte Kalifornier: «Bald.»

Woods hat das Turnier der Golf-Legende Jack Nicklaus, der Sonntag berichtete, sich wie seine Frau im März mit dem Coronavirus infiziert zu haben, bereits fünf Mal gewonnen. Für Rahm war es der erste Sieg bei dem mit 9,3 Millionen Dollar dotierten PGA-Event. Wegen der anhaltenden Coronavirus-Krise in den USA war auch das sechste Turnier nach dem Restart der US-Tour ohne Zuschauer ausgetragen worden. McIlroy kam nach einer 78er-Runde zum Abschluss auf Rang 32.

