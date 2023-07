Rekord-Champion mit guten Genen: Langer schreibt Geschichte

Nach dem erneuten Coup denkt Langer immer noch nicht ans Aufhören. „Ich habe eine Mutter, die am 4. August 100 Jahre alt wird, also denke ich, dass ich gute Gene habe. Hoffentlich bin ich noch ein paar Jahre dabei“, sagte er. Zwar habe er viel mehr Schmerzen als vor zehn Jahren, aber das Spiel genieße er immer noch. „Es gab schon die eine oder andere Woche, in der ich dachte: Was hast du hier draußen gemacht? Geh nach Hause und spiel mit deinen Enkeln“, verriet Langer.