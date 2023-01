Schmid starker Sechster bei Rahm-Sieg in Kalifornien

Für Spaniens Golfstar Rahm war es bei seinem zweiten Start in diesem Jahr der zweite Sieg. Vor zwei Wochen hatte er das Tournament of Champions auf Hawaii gewonnen. In La Quinta setzte sich der 28-Jährige gegen die US-Amerikaner Davis Thompson (262) sowie Xander Schauffele und Chris Kirk (beide 263) durch. Rahm kassierte für seinen neunten Erfolg auf der PGA-Tour ein Preisgeld von 1,44 Millionen US-Dollar. In der Weltrangliste rückt der Spanier auf Rang drei vor.