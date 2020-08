Von Majorsieger zu Majorsiegerin: Kaymer gratuliert Popov

Sophia Popov freut sich über den Pokal der British Open. Foto: golfsupport.nl/R&A/dpa (Bild: dpa) (Foto: golfsupport.nl/R&A/dpa)

Troon - Ehre wem Ehre gebührt: Sophia Popov bekam nach ihrem sensationellen Sieg bei der British Open auch Lob von Deutschlands bestem Golfer Martin Kaymer.

«Was für eine Vorstellung. Glückwunsch zu deinem ersten Majorsieg», schrieb der 35-Jährige aus Mettmann bei Instagram in seiner Story neben dem Screenshot des Leaderboards.

Popov hatte Golf-Geschichte geschrieben und als erste Deutsche ein Majorturnier gewonnen. Die in den USA lebende 27-Jährige strich bei ihrem Triumph auf dem schottischen Royal Troon Golf Club einen Siegerscheck über 675 000 US-Dollar ein - mehr als das Sechsfache, was die Weltranglisten-304. in ihrer gesamten vorherigen Karriere gewonnen hatte.

Bei den Herren waren bislang nur Bernhard Langer (Masters 1985, 1993) und Martin Kaymer (PGA Championship 2010, US Open 2014) bei einem Major erfolgreich.

