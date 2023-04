Woods stellt Masters-Rekord ein: 23. Cut in Serie

Einen Tag nach dem Wetter-Drama mit drei umgestürzten Bäumen im Augusta National Golf Club qualifizierte sich Woods bei strömendem Regen für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende. Der fünfmalige Masters-Sieger beendete am Samstag die am Vortag wegen Unwetter abgebrochene zweite Runde mit 73 Schlägen und lag mit insgesamt 147 Schlägen zur Halbzeit des ersten Major-Turniers des Jahres auf dem geteilten 49. Rang.