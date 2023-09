Yannik Paul Sechster bei Open de France

Paul stellte im Le Golf National in der Nähe von Versailles erneut seine gute Form in dieser Saison unter Beweis. Für einen Platz im europäischen Ryder-Cup-Team hatte es dennoch nicht gereicht. Anfang September scheiterte er knapp an der direkten Qualifikation für den prestigeträchtigen Kontinentalvergleich gegen die besten Golfer aus den USA. Zudem wurde Paul auch nicht von Europas Kapitän Luke Donald für das Event vom 29. September bis 1. Oktober in Rom nominiert. Paul hatte im vergangenen Oktober bei der Mallorca Golf Open seinen Premierensieg auf der DP World Tour gefeiert.