Yannik Paul verpasst direkte Ryder-Cup-Qualifikation

Der 29-jährige Mannheimer beendete das Turnier in Crans Montana mit insgesamt 268 Schlägen auf dem geteilten 20. Rang und konnte den Rückstand auf seinen direkten Konkurrenten Robert MacIntyre im europäischen Ryder-Cup-Ranking nicht mehr aufholen. Dem Schotten genügte in der Schweiz Rang 55, um sicher beim Kontinentalvergleich mit den USA Ende September in Rom dabei zu sein.