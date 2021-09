Am Samstag geht es in Eibelshausen um den Rittal-Cup

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ESCHENBURG - Am Samstag werden sich die Landesliga-Handballerinnen der HSG Eibelshausen/Ewersbach nach langer Zeit wieder einmal ihrem Heimpublikum präsentieren. Sechs Wochen vor dem Start in die Punktrunde werden sie in der Sporthalle der Holderbergschule gegen drei andere Teams um den Rittal-Cup spielen.

Zwecks Formüberprüfung hat sich das Team von Trainer Matthias Hoffmann den Konkurrenten HSG Dutenhofen/Münchholzhausen aus der Landesliga Mitte sowie den TV Hersfeld (Landesliga Nord) und die HSG Rodgau Nieder-Roden II (Landesliga Süd) eingeladen.

Zuschauer sind ausdrücklich zugelassen - allerdings nur genesen, geimpft oder getestet. Ein Nachweis muss an der Kasse vorgelegt werden. Tagestickets für das Turnier, das am Samstag um 12.30 Uhr beginnt, kosten wie in den vergangenen Jahren sechs Euro. Abendtickets für die letzten beiden Spiele zwischen Nieder-Roden II und Hersfeld (ab 17.35 Uhr) sowie zwischen Eibelshausen/Ewersbach und Dutenhofen/Münchholzhausen (ab 18.40 Uhr) kosten zwei Euro.