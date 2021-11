Eibelshausen/Ewersbach greift gegen Wettenberg II Platz eins an

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

In der Handball-Landesliga Mitte der Frauen, Gruppe 1, kommt es am Samstag um 17.30 Uhr zum Spitzenspiel: Der Tabellenzweite HSG Eibelshausen/Ewersbach will in seinem Heimspiel versuchen, Tabellenführer HSG Wettenberg II dessen erste Saisonniederlage beizubringen. In der Vorbereitung verlor das Team von Trainer Matthias Hoffmann zweimal gegen diesen Gegner, der von Sebastian Vogel, einer von Hoffmanns Vorgängern, gecoacht wird. Hoffmann sagt: "Wettenberg hat in seinen bisherigen Spielen eindrucksvoll gezeigt, dass die Mannschaft vorn mitspielen wird." Herausragend findet er bei den Wettenbergerinnen nicht nur die Deckungsarbeit im Verbund mit den starken Torleuten, sondern auch die Rückraumspielerinnen Luisa Rückel (Nr. 6) und Rica Jansche (Nr. 2). Was für Eibelshausen/Ewersbach spricht: In den Top Ten der Torschützinnen sind in Sara Nikolovska, Jacqueline Müller, Anita Azinovic (Foto) und Danielle Müller gleich vier Spielerinnen der HSG zu finden. Archivfoto: Sven Jessen