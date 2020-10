Handball: HSG Herborn/Seelbach zieht A-Liga-Frauen zurück

Thomas Roth, Vorsitzender des TSV Södel, veröffentlichte am 30. September via Facebook nachdenklich Zeilen. Er spricht von einer "nicht wirklich nachvollziehbaren und klugen Entscheidung", die Saison am 16./17. Oktober beginnen zu lassen.

Roths Argumentation: "Die Politik und die Länder (...) geben uns Hinweise, Ratschläge und Tipps, wie wir den ständig steigenden Infektionszahlen entgegenwirken können. Die AHA-Regel steht dabei an erster Stelle. Eine Regel, die gerade in unserem Sport nicht umzusetzen ist." Stattdessen: "Zweikämpfe, Körperkontakt, Schweiß der Gegenspieler, Face-to-Face, keine Distanz."

Er zweifelt, ob alle Amateurvereine mit erhöhten Fixkosten beispielsweise für Desinfektionsmittel bei reduzierten Einnahmen aus dem Eintrittskartenverkauf und dem Verzehr überleben können.

Und er fragt: "Warum nicht über eine einfache Runde ab Januar entschieden wurde, ist mir nicht bekannt. Eventuell die Runde ganz abzusagen, bleibt ebenfalls aus meiner Sicht eine weitere Option. Nur ein Coronafall in unseren Reihen, sei es in der Schulklasse oder beim Arbeitgeber, lässt den gesamten Spielbetrieb einbrechen. Und dann? (...) Den Sport über die Gesundheit zu stellen, ist zumindest nicht meine Mentalität." (jes)