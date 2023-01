Die Neuen der HSG: Schelker ist im ersten Check der Gewinner

Was in den ersten Partien, in drei von vier Fällen gegen höher gehandelte Konkurrenz, noch nicht zum gewünschten Erfolg führte. Was aber weniger an den Neuen lag. Drei Begegnungen und 5:1 Punkte später sieht die Welt rund um die Buderus-Arena schon etwas rosiger aus. Auch wenn sich die Zuschauer, die bislang bei Weitem nicht so zahlreich wie früher zu den Heimspielen pilgerten, nur langsam an den umgebauten grün-weißen Kader gewöhnen. Wir nutzen die Länderspielpause zu einem ersten Zwischenzeugnis der Wetzlarer Zugänge.