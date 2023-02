HSG Wetzlar verstärkt sich erneut

Pliuto hatte zu Beginn der Woche ein zweitägiges Probetraining bei den Grün-Weißen absolviert und die Trainer sowie die Sportliche Leitung dabei überzeugt. „Nikita ist ein junger, hungriger Spieler, der große Ziele hat. Durch ihn haben wir sicherlich mehr Möglichkeiten am Kreis, denn er wird uns in der Breite des Kaders helfen“, erklärt Jasmin Camdzic, Sportlicher Leiter der HSG. In der aktuellen Saison hat Pluito in 19 Spielen 51 Tore für den OHV Aurich erzielt.