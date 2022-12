Nach zweistelliger Pleite bleibt das HSG-Konto einstellig

Ankurbler ohne Fortune: Jonas Schelker (am Ball) von der HSG Wetzlar versucht es gegen Flensburgs Magnus Röd (2.v.l.). (© imago)

Die Bundesliga-Handballer aus Wetzlar stoßen bei der SG Flensburg-Handewitt mal wieder an ihre Grenzen. So ist auch in der letzten Begegnung des Kalenderjahres nichts zu holen.