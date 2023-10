Nur ein Rhein-Neckar Löwe hat am Samstag ein „tolles Gefühl“

MANNHEIM. (bore). Die Rhein-Neckar Löwen haben am Samstagabend in der Handball-Bundesliga klar mit 23:30 (12:16) bei der MT Melsungen verloren. Es war bereits die vierte Saisonniederlage für den Pokalsieger, der in der Tabelle mit 11:9 Punkten den sechsten Rang belegt. Die gute Nachricht: Der kroatische Rückraumspieler Halil Jaganjac stand zwei Monate nach seiner OP wieder auf dem Feld. „Es war ein tolles Gefühl, wieder bei der Mannschaft zu sein. Leider hat es nicht geklappt, in Melsungen zu gewinnen, was vor allem an unserer schlechten ersten Halbzeit gelegen hat“, sagte er.