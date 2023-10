Rhein-Neckar Löwen: David Späth überragend

MANNHEIM. Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen sind mit einem Sieg in die Gruppenphase der European League gestartet und haben damit gleichzeitig ihren Negativlauf gestoppt. Überragend im Team des Mannheimer Bundesligisten war Torwart David Späth. Der 21-Jährige hatte beim 26:20 (13:10)-Auswärtssieg vor 3250 Zuschauern beim schwedischen Top-Team IFK Kristianstad insgesamt 17 Paraden. Vorne war Spielmacher Juri Knorr neunmal erfolgreich. "Natürlich sind wir alle sehr erleichtert, dass wir das Spiel hier gewonnen haben. Besonders nach den zwei Niederlagen zuletzt in der Bundesliga", sagte Matchwinner David Späth. "Das gibt uns sicher Rückenwind, um am Sonntag in der Liga gegen den VfL Gummersbach wieder zwei Punkte einzufahren." Im ersten Durchgang hatten die Löwen bei den Schweden aber einige Probleme. Die Mannheimer führten zwar schnell, auch dank Späth, mit 3:0 (6.), ließen aber in der Folge gute Chancen aus. Dennoch lagen die Löwen nach einem 3:0-Lauf am Ende von Durchgang eins mit drei Toren vorne. Nach der Pause bauten die Löwen mit vier Toren die Führung auf 17:10 (34.) aus. Das war schon spielentscheidend. Denn Späth knüpfte mit acht Paraden in der zweiten Spielhälfte nahtlos an seinen Auftritt in den ersten 30 Minuten an, in denen er neun gegnerische Würfe hielt. Näher als auf 17:22 (49.) kam Kristianstad nicht mehr heran.