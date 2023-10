Rhein-Neckar Löwen erfolgshungrig nach Schweden

Kristianstad ist in der Liga nicht gut gestartet, ist nach fünf Spieltagen mit zwei Niederlagen nur Achter. Doch Löwen-Rückraumspieler Gustav Davidsson, der Kristianstad aus der vergangenen Saison, als er noch in Schweden für Hammarby aktiv war, gut kennt, warnt: „Kristianstad ist eine sehr gute Mannschaft. Sie haben den Handball in Schweden in den vergangenen zehn Jahren maßgeblich geprägt und spielen in einer großen Arena vor teilweise mehr als 5000 Zuschauern. Es war und ist immer schwierig, dort anzutreten.“