Rhein-Neckar Löwen gegen ihren künftigen Rückraumspieler

MANNHEIM. (bore). Die Rhein-Neckar Löwen stehen in der Handball-Bundesliga vor dem nächsten Topspiel. Der Tabellenfünfte (11:7 Punkte) tritt am Samstag (20.30 Uhr) in der bereits jetzt ausverkauften Rothenbachhalle in Kassel beim Dritten MT Melsungen (16:4) an.