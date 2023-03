Rhein-Neckar Löwen kassieren zweite Niederlage in Folge

MANNHEIM. Die Rhein-Neckar Löwen stecken in einer kleinen Ergebniskrise. Der Mannheimer Handball-Bundesligist kassierte am Donnerstagabend eine 32:35 (13:14)- Heimniederlage gegen den HSV Hamburg. Es war der zweite Dämpfer in Folge im Kampf um die Meisterschaft. Die Löwen bleiben mit 37:11 Punkten Tabellenzweiter, doch die Konkurrenten Kiel und Magdeburg können am Wochenende vorbeiziehen.