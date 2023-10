Rhein-Neckar Löwen legen einen Zahn zu

MANNHEIM. (bore). Die Rhein-Neckar Löwen haben am Sonntag den vierten Bundesliga-Sieg in Folge eingefahren, bezwangen den TVB Stuttgart mit 32:24 (13:13) und klettern weiter in der Tabelle. „Im ersten Durchgang haben wir zu viele Chancen vergeben, in der zweiten Hälfte haben wir noch eine Schippe draufgelegt“, analysierte Löwen-Kapitän Patrick Groetzki.