Rhein-Neckar Löwen meistern „spezielle Situation“

Nach der ersten Halbzeit schien es, als würden die Löwen gegen den ebenfalls nicht in Stammformation angereisten Aufsteiger einen klaren Sieg einfahren. Mit dem 11:17 zur Pause war Balingen-Weilstetten gut bedient. „Die erste Halbzeit hat mir gefallen. Wie wir das in der ungewohnten Rückraumaufstellung gemacht haben, fand ich sehr gut“, lobte Hinze. Im zweiten Durchgang taten sich die Mannheimer dann aber schwer. Balingen-Weilstetten kämpfte sich kurz vor Schluss auf 21:24 (57.) heran, weil die Löwen es nicht schafften, den Sack nicht zuzumachen. Sie vergaben nach der Pause gleich fünf Siebenmeter. „Das waren viel zu viel Fehlwürfe, aber wir kamen nach dem Seitenwechsel generell nicht mehr in den Rhythmus der ersten Halbzeit“, beobachtete Hinze: „Das Spiel hätte in ein, zwei Situationen durchaus kippen können.“