Rhein-Neckar Löwen mit europäischem Rückenwind

MANNHEIM. (bore). Nach dem Sieg in der European League beim schwedischen Spitzenteam IFK Kristianstad (26:20) unter der Woche wollen die Rhein-Neckar Löwen den Schwung mit in das Bundesliga-Heimspiel am Sonntag, 16.30 Uhr, gegen den VfL Gummersbach mitnehmen. Für die Mannheimer gibt es ein Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Spieler Gudjon-Valur Sigurdsson, der mittlerweile als Trainer erfolgreich arbeitet. Der Isländer führte 2022 die Gummersbacher zurück in die Erste Liga und hatte eine tolle vergangene Saison als Aufsteiger. Derzeit belegen die Mannen aus dem Bergischen mit elf Punkten den fünften Tabellenrang und stehen damit einen Platz vor den Rhein-Neckar Löwen.