Rhein-Neckar Löwen sind beim Favoritenschreck gefordert

"Leipzig ist ein gefährliches Team, wir müssen von Beginn an konzentriert sein", warnt Hinze. Die Sachsen besiegten in eigener Halle den SC Magdeburg mit 33:32 und überraschten auch Titelaspirant THW Kiel vor eigenem Publikum mit einem 34:31. Die Löwen wollen dagegen in Leipzig punkten. "Die Saison ist noch sehr lange, wir denken nur von Spiel zu Spiel, wollen uns keinen Druck machen", sagt Hinze.