Rhein-Neckar Löwen wollen dem HSV „Stress machen“

MANNHEIM. (bore). Die Rhein-Neckar Löwen wollen in der Handball-Bundesliga wieder in die Erfolgsspur zurück. Zuletzt patzte der Tabellenzweite in Leipzig. Doch die Mannheimer sind weiter im Titelkampf dabei, weil auch die Konkurrenz Federn ließ. Die Löwen empfangen an diesem Donnerstag (19.05 Uhr) den Tabellenachten HSV Hamburg. Der Mannheimer Coach Sebastian Hinze hofft auf die Rückkehr eines Routiniers.