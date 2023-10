Rhein-Neckar Löwen zahnlos bei den Füchsen

MANNHEIM. (bore). Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball-Bundesliga ihr zweites Spiel in Folge verloren, unterlagen am Donnerstagabend beim weiter verlustpunktfreien Tabellenführer Füchse Berlin mit 32:38 (14:17). Die Mannheimer haben nun Pause bis Dienstagabend, dann steht das erste Spiel in der European League beim schwedischen Erstligisten IFK Kristianstad an.