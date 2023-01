Youngster führen die HSG Wetzlar zum erlösenden Auswärtssieg

Endlich mal wieder obenauf: Jonas Schelker (am Ball) und die HSG Wetzlar holen zwei wichtige Punkte in Minden. (© Angela Metge)

In der Schlussphase einer umkämpften Partie in Minden sorgen die ganz jungen Spieler der Mittelhessen für die entscheidende Wende. Die Negativserie in der Bundesliga ist zu Ende.