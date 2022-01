Handball-EM: Deutschland ohne Chancen aufs Halbfinale

Deutschlands Daniel Rebmann (l-r), Schwedens Felix Claar und Deutschlands Johannes Golla. (Foto: Marijan Murat/dpa)

BRATISLAVA - Deutschlands coronageplagte Handballer haben keine Chance mehr auf EM-Edelmetall. Die von zwölf Ausfällen personell geschwächte DHB-Auswahl unterlag am Sonntagabend nach großem Kampf dem WM-Zweiten Schweden mit 21:25 (10:12) und kann nach der dritten Turnier-Niederlage das Halbfinale nicht mehr erreichen.

Vor 1992 Zuschauern in Bratislava war Rückraumspieler Julian Köster mit vier Toren bester Werfer für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason. Ihr letztes Spiel bei der Endrunde in Ungarn und der Slowakei bestreitet die deutsche Mannschaft am kommenden Dienstag gegen Russland.

