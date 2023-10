WBW-Handballerinnen im Heimspiel gegen starken Aufsteiger

SÜDHESSEN. Südhessen (kaf/abi). Ein irres Spiel liegt hinter ihnen: Mit 29:28 haben die Handballerinnen der HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden in letzter Minute das Oberliga-Topmatch bei der HSG Kleenheim-Langgöns für sich entschieden und stehen als einzig ungeschlagene Mannschaft an der Tabellenspitze. Am Sonntag (17 Uhr) erwarten sie mit der HSG Twistetal auf einen "unerwartet guten Aufsteiger", wie WBW-Trainer Hakim Mirkamali meint. "Das wird nicht so einfach."