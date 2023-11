Weiterhin ohne Punktverlust an der Tabellenspitze

Landesliga: HSG Haibach/Glattbach - TGB Darmstadt 23:27 (12:11). Die lange Anfahrt machte sich in der Anfangsviertelstunde bei den Darmstädterinnen bemerkbar. Die Abwehr bekam wenig Zugriff auf die torgefährlichen Ruta Latakaite-Willig (5/3 Tore) und Fiona Hemberger (6/2). Erst nach dem 5:10 in der 16. Minute gelang es, einige Bälle herauszufangen und ins Tempospiel zu kommen. Die Aufholjagd wurde nach 33 Minuten mit der 13:12-Führung belohnt. Mit der nun deutlich besser funktionierenden 6:0-Abwehr bekam die TGB Oberwasser. In den Schlussminuten konnte der Oberliga-Absteiger die letzten drei Treffer setzen und das Spiel entscheiden. Trainer Christian Mentges sprach von einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Immerhin fehlten mit Nathalie Pfingstgraef, Ronja und Christina Binder wichtige Kräfte. Dafür sprang insbesondere Romina Hoelzl, die zuletzt nicht so viele Spielanteile gehabt hatte, in die Bresche.