Auch der Hinterländer Handball ist ein bisschen Geld wert

Die HSG-Handballer um Felix Biberger bestreiten am Samstag das A-Liga-Kellerduell gegen Großen-Buseck/Beuern II. (© Jens Schmidt)

Für die HSG-Teams steht ein großes Heimspielwochenende an. Wer die erste Männer- und die erste Frauen-Mannschaft spielen sehen will, muss in Dautphetal erstmals Eintritt berappen.