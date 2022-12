Fehlstart nach der Pause ist eine zu hohe Hypothek

Auch zwölf Tore von Niklas Zohles reichen den Hinterländer Männern in Nidda nicht zum Punktgewinn. (© Jens Schmidt)

Für die Hinterländer Handballer war in Nidda mehr drin, als eine Niederlage. Die HSG-Frauen bauen in Homberg (Ohm) am Ende zu stark ab. Die D-Jugend feiert einen Kantersieg.