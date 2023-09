Handball: Der Schwung des Auftaktsiegs ist schnell verpufft

Nastassja Schmidt sorgt mit ihrem Tor zum 6:3 für die höchste Führung der Hinterländer Frauen in Beuern.

Die Hinterländer Männer verlieren in Notbesetzung, die Zweite schlägt vier Sekunden vor Schluss zu. Die Frauen führen in Beuern lange, am Ende gilt es, die Niederlage knappzuhalten