Bittere Pleite: Handballer in Dänemark chancenlos

An der schwachen Wurfquote änderte das aber nichts. Selbst klarste Chancen wurden vergeben und nur 44 Prozent der Angriffe in der ersten Halbzeit erfolgreich abgeschlossen, was auch am starken Landin-Vertreter Emil Nielsen im dänischen Tor lag. „Wir haben hinten sehr lange gebraucht, um etwas Zugriff zu bekommen, und sind vorne oft am guten dänischen Torwart gescheitert“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer in der Halbzeit.